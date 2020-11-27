Головні новини Львова за 27 листопада
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Новообрані депутати Львівської міськради домовляються про формат першої сесії після виборів. Цього разу все має відбутися легітимно, без конфліктів і з присутнім міським головою Львова. Тим часом в обласній раді тривають перемовини про формування більшості. «ЄС» ніяк не може обрати кандидата на посаду голови облради, а частина партій категорично не хоче працювати із цією політичною силою.
У Львові тривають ремонти вулиць. Майже на рік на реконструкцію закрили частину Пекарської. А міські автобуси до нового року не зможуть їздити у села і містечка Львівської ОТГ через заборону обласної адміністрації. Про все це в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.
Станом на 27 листопада у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 44 509 (+898 за попередню добу, з них 461 у Львові).
«Ми навіть не встигли зорієнтуватися, як вони написали заяви»
Голова ТВК Ігор Сліпецький про причини заколоту у Львівській міськраді.
Львівська облрада продасть «Замок Лева» братам Керницьким за 29 млн грн
Львівська облрада дозволила братам Керницьким викупити без аукціону дві історичні вілли на вул. Глінки в престижному районі Львова за 29 млн грн.
Львівська мерія показала проект нової вулиці між Левандівкою і Рясним
Будівництво нової вулиці з тунелем під залізничною колією коштуватиме близько 800 млн грн.
Ще одна лікарня у Львові прийматиме хворих на коронавірус
Львівську залізничну лікарню залучать до лікування хворих, лише якщо епідситуація з коронавірусом погіршиться.
«У мене є мрія – поселити у Львові сім'ю зубрів»
Розмова з Олександрою Сладковою про адаптацію до змін клімату та інтегрований розвиток Львова.
Львівських комунальників перевели на цілодобове чергування
Вся снігоприбиральна техніка Львова готова до роботи та вже працює у режимі чергування. Машини з піскосумішшю завантажені і готові до виїзду у випадку погіршення погодніх умов
На Львівщині затримали двох кримінальних авторитетів
Навесні 2019 року учасники банди викрали 31-річного мешканця Пустомитівського району та вимагали викуп у 3700 доларів США. Одного підозрюваного затримали одразу, а ще двоє півтора року переховувалися.