Головні новини Львова за 3 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Депутат «ЄС» Андрій Жидачек після скандального нічного заїзду на елітному Mercedes далі претендує на посаду секретаря ради Пустомитівської ОТГ. З’ясуємо, як складається його політична кар’єра попри виключення з партії. УГП відсторонила двох депутатів Львівської облради Тараса Чолія та Івана Щурка. Це реакція на співпрацю згаданих депутатів з бізнесменом Григорієм Козловським та рештою фракції «Європейської Солідарності».
Жовківська районна рада так і не зібралася на останнє своє засідання, щоб звільнити відповідальних за смерть двох пацієнтів у місцевій лікарні. Люди загинули через вимкнення світла, внаслідок чого не працювали апарати штучної вентиляції легень. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.
Станом на 3 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 21 003 (+426 за попередню добу).
Перший ресторан у Львові скасував штраф за порушення карантину вихідного дня
Галицький районний суд Львова відмовився штрафувати Celentano Ristorante у центрі Львова, який приймав відвідувачів під час карантину вихідного дня.
Жовківська райрада не зібрала кворуму для звільнення головного лікаря ЦРЛ
У Жовківській районній лікарні через перебої з електропостачанням померли два пацієнти, які перебували на штучній вентиляції легень.
Троє людей загинули у лобовому зіткненні автомобілів біля Радехова
Вранці 3 грудня внаслідок ДТП у Радехівському районі на трасі Львів-Луцьк загинули троє людей. Там відбулося лобове зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter та кроссовера Audi Q5.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 47-річної львів’янки
У під’їзді одного з будинків на вул. Дністерській виявили мертвою 47-річну львів’янку. На її тілі були сліди побиття. Поліцейські розшукали та затримали 35-річного львів’янина, причетного до вбивства жінки.
У Львові запустили сайт для відстежування руху трамваїв і тролейбусів
У Львові 3 грудня запрацював офіційний транспортний портал, що дозволяє в онлайн-режимі відстежити рух електротранспорту, а також переглянути графіки руху трамваїв і тролейбусів.
Суд звільнив від покарання 44-річного винуватця смертельної ДТП у центрі Львова
Водій збив пішохода, який переходив дорогу на проспекті Свободи.