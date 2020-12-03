Депутат «ЄС» Андрій Жидачек після скандального нічного заїзду на елітному Mercedes далі претендує на посаду секретаря ради Пустомитівської ОТГ. З’ясуємо, як складається його політична кар’єра попри виключення з партії. УГП відсторонила двох депутатів Львівської облради Тараса Чолія та Івана Щурка. Це реакція на співпрацю згаданих депутатів з бізнесменом Григорієм Козловським та рештою фракції «Європейської Солідарності».

Жовківська районна рада так і не зібралася на останнє своє засідання, щоб звільнити відповідальних за смерть двох пацієнтів у місцевій лікарні. Люди загинули через вимкнення світла, внаслідок чого не працювали апарати штучної вентиляції легень. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 3 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 21 003 (+426 за попередню добу).

Перший ресторан у Львові скасував штраф за порушення карантину вихідного дня

Галицький районний суд Львова відмовився штрафувати Celentano Ristorante у центрі Львова, який приймав відвідувачів під час карантину вихідного дня.

Жовківська райрада не зібрала кворуму для звільнення головного лікаря ЦРЛ

У Жовківській районній лікарні через перебої з електропостачанням померли два пацієнти, які перебували на штучній вентиляції легень.

Троє людей загинули у лобовому зіткненні автомобілів біля Радехова

Вранці 3 грудня внаслідок ДТП у Радехівському районі на трасі Львів-Луцьк загинули троє людей. Там відбулося лобове зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter та кроссовера Audi Q5.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 47-річної львів’янки

У під’їзді одного з будинків на вул. Дністерській виявили мертвою 47-річну львів’янку. На її тілі були сліди побиття. Поліцейські розшукали та затримали 35-річного львів’янина, причетного до вбивства жінки.

У Львові запустили сайт для відстежування руху трамваїв і тролейбусів

У Львові 3 грудня запрацював офіційний транспортний портал, що дозволяє в онлайн-режимі відстежити рух електротранспорту, а також переглянути графіки руху трамваїв і тролейбусів.

Суд звільнив від покарання 44-річного винуватця смертельної ДТП у центрі Львова

Водій збив пішохода, який переходив дорогу на проспекті Свободи.