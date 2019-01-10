Мама дитини, що загинула під час пожежі на Львівщині, розповіла про ймовірну причину трагедії

На Сокальщині дворічна дитина загинула у пожежі. Її та старшого брата мама залишила вдома самих. Електрики в будинку немає через борги. Тож замість лампи в хаті була свічка.

Чоловік домігся підвищення пенсії. У Сокальському осередку «Самопомочі» чоловікові допомогли скласти пакет необхідних документів, порадили, які виписки про зарплату треба дістати з архівів. І вже цього місяця він вже отримав понад три тисячі гривень пенсії.

На Турківщині єдиного суддю відсторонили від розгляду справ. 19 грудня його затримали за хабар. Суддя вимагав тисячу євро за закриття справи про нетверезе водіння.

Зміни в маршрутах автобусів. Великогабаритних автобусів на дорогах буде ще більше. Вже з 12 січня нові МАЗи та «Електрони» виїдуть на 9 маршрут.

Різдвяні фантазії. Таку сюїту написав багато років тому львівський композитор Юрій Саєнко.

Фехтувальники змагаються за путівки на чемпіонат України. У Львові у розпалі чемпіонат області, де визначають наймайстерніших у поєдинках на шпагах.