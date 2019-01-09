Медики закликають берегтися від обморожень. Не вживати алкоголю надворі та носити тепле й сухе взуття. У 8-мій міській клінічній лікарні перебувають семеро чоловіків із обмороженнями кінцівок.

У Львові масово списують будинки з балансу ЛКП. На сьогодні вже майже шість сотень багатоповерхівок зняли з обліку. Актуальна інформація є на сайті міста.

Зірковий Люкс-вертеп завітав до своїх слухачів. Цього року, аби запросити до себе зіркових гостей, львів'яни мали записати відеозапрошення та виставити його на Facebook-сторінці «Люкс ФМ».

Різдвяні свята тривають. Головне християнське свято у Львові зустріли старою колядою, вертепами, пампушками й давніми традиціями. Веселі забави на Різдво були й у Шевченківському гаю.

Монетизовані субсидії. Нарахування державної допомоги по-новому вже почалося. Але наразі це стосуватиметься лише тих мешканців, які вперше подадуть заяву на субсидію. Кошти такі сім'ї будуть отримувати на рахунок в Ощадбанку.

Концерт Божика. Львівський скрипаль-віртуоз готується до щорічного різдвяного концерту. Цього разу обіцяє світову класику, авторські твори, а також саундтреки до фільмів.