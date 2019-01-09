У Львові списали з балансу ЛКП вже 559 багатоквартирних будинків

З нового року ЛКП, тобто колишні ЖЕКи, вже не будуть монополістами з обслуговування будинків. До кінця березня в місті мають списати усі багатоповерхівки з балансу цих підприємств. На сьогодні вже майже 6 сотень будинків зняли з обліку ЛКП. Актуальна інформація є на сайті міста.

В будинку на вулиці Китайській, 12 в усіх під'їздах згори донизу замінили вікна на енергоощадні. Стало затишніше, визнають мешканці. А крім цього впорядкували будинкові мережі та територію довкола. Тож після списання будинку з балансу ЛКП «Дім» питання про нового господаря не виникало.

«Наші мешканці були задоволені послугами і вирішили, що ми не підемо до ОСББ, а будемо державники. В нас гарні відносини з ЛКП «Дім» і вони нам в усьому допомагають», ‒ говорить мешканка будинку на Китайській, 12 Любов Баран.

Директор ЛКП «Дім», яке тепер має статус управительської компанії, розповідає, що з півтори сотні будинків майже 50 вже списані з балансу ЖЕКу. Половина, після зборів мешканців, мають намір переукласти угоду вже з управительською компанією «Дім».

«В нас вже є 24 угоди, і люди готові з нами співпрацювати. Багато хто ще визначається, яка в них буде форма власності. Чи створять ОСББ, чи будуть шукати якусь іншу управляючу компанію. Люди чекають, що буде далі», ‒ каже директор управительської компанії «Дім» Іван Ліпіцький.

У Ратуші ж заспокоюють, що це не означає, що ЖЕК, який досі обслуговував житловий фонд, просто кинув мешканців напризволяще. Навіть після списання з балансу будинку його прибиратимуть і ремонтуватимуть. Більшість ЛКП міста отримали статус управлінських компаній. Вже зареєстровано 40 підприємств комунальних і 10 приватних.

«Мешканці мають право вибору. І мають право визначити, яка буде квартирна плата, що вони будуть ремонтувати, чи будуть акумулювати кошти в резервний фонд на ремонт даху, чи ремонтувати інженерні мережі. А може вони взагалі нічого не хочуть ремонтувати і просто будуть оплачувати мінімальну квартплату», ‒ зазначила у коментарі ZAXID.NET директорка департаменту житлового господарства Ірина Маруняк.

Дізнатися, чи вже списали ваш будинок з балансу ЛКП можна онлайн на сайті міста. Якщо ж мешканці до кінця березня не визначаться хто керуватиме їхнім будинком, райадміністрації оберуть для них управлінську компанію на конкурсі.