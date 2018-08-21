Новий тренер є більш вимогливим до гравців та дає менше часу на роздуми, – футболіст ФК «Львів»

Тейлор

Футболіст ФК «Львів» Тейлор прокоментував поразку «синьо-золотих левів» від донецького «Шахтаря» у межах 5-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (0:2) та поділився своїми враженнями стосовно тренувального процесу під керівництвом нового тренера.

– Як ти себе почуваєш після переїзду в Україну? Які відчуття від дебюту в українському футболі після того, як всю ігрову кар’єру ти виступав у Бразилії?

– Футбол є футбол в будь-якій точці земної кулі. Звичайно, український футбол відрізняється силою, тут значно більше тактики. У Бразилії ж переважно грають на техніку, в Україні значно менше можливостей її демонструвати протягом матчу. Тут все на порядок швидше. Думаю, мені потрібні ще два-три тижні для адаптації, і я повністю увійду у нормальний тренувальний процес у складі нового клубу.

– У двох останніх іграх тобі довіряли місце в стартовому складі, але якщо в матчі з «Олімпіком» ти грав правого захисника, то вже в поєдинку з «Шахтарем» більше працював на створення гостроти біля протилежних воріт. Де ти себе найкомфортніше відчуваєш?

– Я і в Бразилії грав по всьому флангу, тому не має особливого значення, куди мене ставить тренер – в оборону чи атаку. Більш важливо, що я граю в основному складі, що мені довіряє головний тренер і що я хочу покращувати свої футбольні навички. І, звичайно, допомагати команді перемагати.

– Повертаючись до матчу з «Шахтарем», як ти оцінюєш свої дії на полі, гру команди і чого не вистачило львів’янам, щоб зачепитися за очки у цьому протистоянні?

– Матч з «Шахтарем» був дуже складним. Хлопці вийшли на гру сконцентрованими, з бажанням домогтися позитивного результату, з хорошим настроєм. На жаль, пропустили необов’язковий м’яч. Якби забили гол у середині першого тайму, трохи по-іншому б пішла гра. Але потрібно старанно тренуватися і працювати над поліпшенням своєї гри.

– Ти майже місяць працював з екс-тренером команди Жилмаром, зараз вже тренуєшся під керівництвом Юрія Бакалова. Чи відчуваєш різницю в тренувальному процесі, в ідеях, які сповідує новий наставник?

– Два тренування повноцінного порівняння не дадуть. Хоча неозброєним оком помітно, що новий тренер є більш вимогливим до гравців, дає менше часу на роздуми, вимагає грати в один дотик. Надалі, можливо, різниця у тренувальному процесі буде більше помітною.

Інформаційна служба ФК «Львів»