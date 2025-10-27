Оптимальний час для обробки – як тільки опала половина листя з дерев

Осінні обробки саду та виноградника із застосуванням біопрепаратів дозволяють звести до мінімуму ризики захворювань та появу шкідливих комах навесні. Це екологічно та безпечно як для людей, так і для природи. Як правильно обробляти, пише Telegraf.

Секрети обробки біопрепаратами

Теплі і навіть гнилі зими, довгі періоди сльоти при плюсовій температурі створюють умови, сприятливі для розвитку патогенів і збільшення колоній шкідливих комах, яким також подобаються такі «затишні» зимівлі. Збудники хвороб, грибки та бактерії розташовуються в корі дерев, на пагонах винограду, на опалому листі, у купах компосту, тобто практично скрізь. Прибирання листя не відіграє ніякої ролі, оскільки все це «добро» у великій кількості залишається просто в ґрунті. І хоча ворог непомітний, він здатний завдати серйозних збитків у майбутньому сезоні.

Раніше, коли взимку стояли справжні морози, патогени і шкідливі комахи, якщо не вимерзали, то припиняли свою діяльність. Зараз же глобальне потепління створило для них зручніші умови для виживання, тому пізня осінь – не час розслаблятися та пускати на самоплив майбутні врожаї свого саду та виноградника.

Коли обробити сад та виноградник біопрепаратами

Оптимальний час для обробки – як тільки опала половина листя з дерев. Коренева система ще працює, комахи ховаються в пори і бруньках пагонів, в опалому листі. При цьому не варто переживати за нічні заморозки, негоду чи невеликий дощ: на ефективність обробки вони не вплинуть.

Що обробляти у саду

Все підряд: дерева, кущі, виноград, троянди, ґрунт у міжряддях, компостні купи – особливо рясно.

Чим обробляти

Зараз на ринку є широкий вибір препаратів, але можна зробити бакову суміш із трьох. «Триходермін» – 100 грамів на 10 літрів води, «Метарізін» – 100 грамів на 10 літрів води, та «Планріз» – 50 грамів на 10 літрів води. Воду брати кімнатної температури, обробляти не шкодуючи: передозування біопрепаратами практично зведено до мінімуму.

Головна мета обробки біопрепаратами – розселити в місцях проживання патогенної мікрофлори та шкідників їх природних антагоністів. Даний мікробіологічний комплекс також відіграє роль деструктора, прискорюючи розкладання рослинних залишків та сприяючи загальному підвищенню родючості ґрунту.