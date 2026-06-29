Андезит добувають без висновку про оцінку впливу на довкілля та на землях лісового фонду

Прокуратура встановлює обставини незаконного видобутку андезиту на родовищі «Кам’яницьке 2», неподалік Ужгорода. Співвласник ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба заявив про тиск на його компанію.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 29 червня, андезит добувають на площі 59 га без висновку про оцінку впливу на довкілля та на землях лісового фонду, які мають рекреаційно-оздоровче призначення.

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Щоб використовувати ці землі для кар'єру, їх спочатку потрібно було офіційно вивести з лісового фонду, змінити їхнє призначення та компенсувати завдані втрати. За даними слідства, цього не зробили. Через це «Ліси України» втратили можливість використовувати ділянки за призначенням, а самі роботи призвели до знищення лісу та природного середовища.

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«Також перевіряється інформація про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач довжиною близько 3,5 км та понад півсотні електроопор, необхідних для роботи підприємства», – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці спільно з представниками інспекції праці, екологічної служби, Держгеокадастру та гірничих інженерів провели санкціоновані огляди на території родовища та перевіряють дії посадовців при укладанні договорів сервітуту та організації порубок лісу.

Обставини справи з’ясовують у межах провадження одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Під час обшуків співвласник «КобальтумРесурсЕкспорт», депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба заявив про тиск на його компанію, яка, за його словами, працює в законному правовому полі з усіма необхідними дозвільними документами та ліцензіями.

«Близько 50 осіб, десятки автомобілів, озброєні люди у масках. Ми були вимушені призупинити роботу нашого підприємства. Це прямий удар по працівниках, економіці регіону та принципах ведення легального бізнесу. Ми вбачаємо у подіях, що відбулися, ознаки тиску на підприємство, яке здійснює законну господарську діяльність у регіоні. Закликаємо компетентні органи надати правову оцінку цим діям та відновити безперешкодну роботу підприємства», – заявив Михайло Лаба.

Що відомо про компанію і її власників

Нагадаємо, ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» отримав дозвіл на видобуток андезиту з найбільшого родовища Закарпаття у січні 2026 року, заплативши за нього 75 млн грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія зареєстрована у липні 2023 року харків’янином Володимиром Андрющенком, якого пов’язують з бізнес-групою «АВЕК» нардепа-мільярдера від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. У грудні 2023 року фірма змінила харківську реєстрацію на ужгородську та наразі розташована у с. Невицьке Ужгородського району.

У лютому 2025 року у ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» прийшов син закарпатського нардепа Михайла Лаби. Останній, як і батько, є депутатом від «Слуги народу», щоправда не ВРУ, а Закарпатської облради.

Із 2020 року співвласник видобувної компанії працював директором установи «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» і отримував премії, за виділення яких голосував батько у стінах парламенту. За це НАЗК склало на нардепа Михайла Лабу протоколи.

У жовтні 2025 року Михайло Лаба голосував за можливу масову забудову Карпат вітряками, а через кілька місяців отримав підозру в організації злочинної групи у стінах ВРУ.