Очільник МЗС Польщі висловився за термінову корекцію скандального закону про «бандеризм»

Чапутович заявив, що закон є проблемою для відносин Польщі зі США та Ізраїлем

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович виступив за корекцію скандального закону про польський Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів та штрафи й тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту. Про це він заявив 9 червня в ефірі польського радіо RMF FM, пише «Новинарня».

Міністр заявив, що приєднується до позиції віце-прем’єра Ярослава Говіна, який наполягає на необхідності негайної корекції закону.

«Я думаю, що так, з цією думкою треба погодитися. Віце-прем’єр Ярослав Говін зустрічається з політиками у Сполучених Штатах та Ізраїлі і розуміє, що це рішення є необхідним, щоб ми тут окреслили наше становище, тому що, як і раніше, існує деяка недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації», – заявив Чапутович.

Дипломат відзначив, що закон є проблемою для відносин Польщі зі США та Ізраїлем.

Водночас він підкреслив, що закон про Інститут нацпам’яті не сприяє росту антисемітських настроїв у Польщі, тому що «їх немає».

Чапутович також висловив думку, що корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Анджей Дуда віддав законопроект. «Прем’єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може схвалити поправки до цього закону», – сказав Яцек Чапутович.

Зазначається, що при цьому він не згадав про ставлення України до закону.

Як інформував ZAXID.NET, на початку 2018 року польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут нацпам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни, що передбачають кримінальну відповідальність за заперечення Волинської трагедії, пропаганду «бандерівської ідеології», а також публічні звинувачення на адресу Польщі у злочинах, скоєних під час Голокосту, у пособництві нацистській Німеччини, військових злочинах або злочинах проти людяності.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Bloomberg заявив, що після розгляду в Конституційному суді Польщі закону про Інститут національної пам'яті (ІНП), який передбачає поправку про «українських націоналістів», польський парламент швидко внесе в нього зміни.