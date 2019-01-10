Один із постраждалих під час масової бійки у Львові помер у лікарні

У лікарні помер один із учасників масової бійки в ресторані напередодні Нового року у Львові. Сутичка 30 грудня закінчилася вогнепальним пораненням, травмований помер у лікарні. Однак експертиза назвала причиною смерті ішемічну хворобу серця та тромбоз. Обставини справи встановлює спеціалізований відділ слідчого управління.

Як інформує прес-служба поліції Львівщини, 30 грудня о 00:49 між двома компаніями у ресторані на вул. Щирецькій виник конфлікт, потім він переріс у масову бійку і стрілянину.

На місці поліція знайшла пістолет для відстрілу гумових куль, зареєстрований на ім’я одного з учасників бійки. Попри 43-річного львів'янина шпиталізували із вогнепальним пораненням.

Ще одного 41-річного забрали в лікарню із переломами лоба і носа. Інші шість учасників бійки звернулися до медиків впродовж доби.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

2 січня 43-річний львів’янин з вогнепальним пораненням помер у лікарні.

«Згідно з лікарським свідоцтвом Львівського обласного бюро судово-медичних експертиз №6/19 від 03.01.2019 року, причиною смерті стала хронічна ішемічна хвороба серця та тромбоз правого шлуночку. На даний час проводиться судово-медична експертиза, яка має встановити, чи смерть потерпілого настала внаслідок отриманого вогнепального поранення, хвороби чи з інших причин», ‒ пояснили у поліції.

Через складність справи розслідування доручили працівникам спеціалізованого відділу слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області.