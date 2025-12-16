Для цього методу не потрібна спеціальна техніка чи складні добрива

Навіть коли сніг вже покрив город чи сад, не варто відкладати підготовку ґрунту до нового сезону. Досвідчені агрономи стверджують, що правильні дії взимку можуть значно поліпшити структуру землі і підвищити її родючість навесні. Про це пишуть «Добрі новини».

Крупа як природний стимулятор ґрунту

Секрет простий і доступний: звичайна крупа (гречка, пшоно або вівсянка) може стати натуральним підживленням. Розсипана по снігу, вона активує життєдіяльність мікроорганізмів у ґрунті. Бактерії та гриби починають переробляти крупу, що сприяє утворенню пухкої, насиченої повітрям землі.

Як працює процес

У міру переробки крупи мікроорганізмами, білок і вуглеводи поступово трансформуються у доступні для рослин поживні речовини, зокрема азот. Крім того, підвищується активність ґрунту, поліпшується повітропроникність і структура землі, що значно полегшує весняні посадки.

Коли і як розсипати крупу

Для цього методу не потрібна спеціальна техніка чи складні добрива. Досить просто рівномірно розсипати крупу по снігу, уникаючи великих кучугур. Це можна робити навіть зі старою або простроченою крупою, головне, щоб її частинки були доступні для ґрунтових мікроорганізмів.

Переваги зимового підживлення: