Правоохоронці отримали інформацію про розстріл українських бійців ще 16 грудня

Офіс Генерального прокурора не виключає, що у розстрілі українських військовополонених на Запоріжжі, відео якого з’явилося 27 грудня у соцмережах, брала участь десантна дивізія ЗС Росії, яка воює у напрямку Роботиного. Про це у четвер, 28 грудня, повідомив у коментарі «Радіо Свобода» керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За словами Юрія Бєлоусова, до розстрілу трьох українських полонених можуть бути причетні бійці російської 76 десантної дивізії. Окупанти з цієї дивізії раніше вчиняли воєнні злочини на початку повномасштабного вторгнення до України.

«На цей час ми можемо підтвердити справжність відео... Ми маємо припущення, що до здійснення цього злочину має відношення 76 десантна дивізія РФ, але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома своїми воєнними злочинами, які вчинялись на Україні, зокрема на Київщині», – повідомив Юрій Бєлоусов.

За його словами, хоч відео зі стратою українських захисників з’явилося у мережі 27 грудня, правоохоронці отримали інформацію про розстріл ще 16 грудня. Наразі триває розслідування, правоохоронці попередньо встановили імена загиблих українських військових та їхню бригаду. Водночас інформацію про загиблих не повідомляють через перевірку даних.

Нагадаємо, напередодні OSINT-аналітики DeepState опублікували відео, на якому видно, що росіяни без спротиву взяли у полон трьох українських військових, після чого їх розстріляли. За даними аналітиків, воєнний злочин відбувся між Вербовим та Роботиним у Запорізькій області. Також зафіксовано використання українських військовополонених як «живого щита» на лінії зіткнення. За цими фактами слідчі також почали кримінальне розслідування.