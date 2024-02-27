Прокурори від кінця листопада 2023 року зафіксували зростання кількості розстрілів російськими окупантами українських військовополонених. Офіс генпрокурора вважає, що зростання кількості страт українських військовополонених свідчить про зміни в політиці Росії. Про це 27 лютого заявили голова департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі Суспільного, пише УП.

Станом на зараз прокуратура здійснює 19 кримінальних проваджень щодо вбивства 45 українських військовополонених. Це тільки ті цифри, які відомі правоохоронцям наразі.

«Ми бачимо тенденцію до зростання цих випадків, починаючи з кінця листопада 2023 року. І вже цього року — це просто масовість. Це переважно Запорізька область, Донецька область. Для нас це свідчення того, що це були зміни в політиці і це явно ініціюється вищим керівництвом ЗС РФ. Бо не можуть випадково бути випадки в такій кількості», – зазначив Білоусова.

Як каже представник Офісу генпрокурора, поширення таких розстрілів у соцмережах мають на меті психологічний вплив.

«Це намагання залякати українців для того, щоб вони не чинили спротив. І це лягає в загальну канву політики російської федерації щодо підкорення українського народу. Коли вони намагаються через насильство, страти, депортацію наших громадян примусити українців здатися», – розповів представник ОГП.

Нагадаємо, 16 лютого українські захисники відійшли з позиції «Зеніт» в Авдіївці. 19 лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні, а натомість розстріляли їх.

Вже 20 лютого в мережі поширили відео розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. 24 лютого росіяни у Бахмутському районі стратили щонайменше сімох українських військовослужбовців.