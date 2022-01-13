Львів став першим обласним центром, який отримав право надавати такі послуги

Мешканці населених пунктів, що увійшли до Львівської територіальної громади, можуть отримати свідоцтва про народження, смерть та шлюб безпосередньо у своїх населених пунктах. Для цього вже не обов’язково їхати у районний РАЦС, достатньо звернутися в найближчий Офіс громади. Нова послуга запрацювала з середи, 12 січня.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі міськради, Львів – перший з обласних центрів України, який отримав дозвіл надавати цю послугу. Цим займаються головні спеціалісти або керівники Офісів громад.

«Працівники мали спеціалізовані навчання та вже отримали відповідні бланки від відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Нові повноваження щодо реєстрації делеговані департаменту міської агломерації. Вперше таку послугу надає орган місцевого самоврядування», – уточнили у департаменті міської агломерації ЛМР.

У міськраді також додали, що це альтернативне місце отримання свідоцтв про народження, шлюб та смерть. Їх і надалі можна оформити і у відділах РАЦСу.

Нагадаємо, до складу Львівської ОТГ входять 3 міста, два селища та 15 сіл. Для їхнього обслуговування відкрили 10 Офісів громад. З переліком та адресами можна ознайомитися тут.