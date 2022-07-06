Чоловік привіз до себе додому 42 двигуни, де їх згодом знайшла поліція

На Хмельниччині 57-річний охоронець підприємства під час своєї зміни вкрав 42 електродвигуни. Злочин зафіксувала відеокамера, яку охоронець недостатньо добре розвернув, готуючись до крадіжки. Під час перегляду відео поліцейські впізнали охоронця і згодом знайшли у нього вдома всі вкрадені двигуни.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, повідомлення про крадіжку електродвигунів з підприємства в Кам'янець-Подільському районі надійшло зранку в вівторок, 5 липня. Слідчі встановили, що 42 електродвигуни вкрав працівник охоронної фірми, що обслуговувала підприємство. В той день чоловік якраз був на зміні.

«Перед тим, як зірвати замок та пломбу і проникнути до приміщення, він відігнув в протилежну сторону камеру відеоспостереження, але недостатньо. Саме переглянувши відео, поліцейські встановили особу зловмисника. Щоб приховати свою причетність до злочину, чоловік навіть повісив на двері схожий замок та опечатав їх схожою пломбою», – повідомляють деталі злочину в поліції.

Викрадені двигуни 57-річний чоловік привіз до себе додому. Там їх і знайшли правоохоронці. Наразі все крадене вилучили на експертизи, згодом речі повернуть власнику. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна в умовах воєнного часу). У разі доведення вини охороннику загрожує від п'яти до восьми років.