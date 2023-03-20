У Луганській області російські окупанти чинять провокації при розшуку партизанів, повідомила у понеділок, 20 березня, Луганська обласна військова адміністрація.

«Так, на Білокуракинщині росіяни вдалися до чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – росіяни дивилися на реакцію місцевого населення», – йдеться в повідомленні.

Безпосередньо в райцентрі окупанти задіяли спеціальний загін швидкого реагування, усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу загарбники зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес.

Крім того, російські окупанти перевіряли школярів, які певний час були відсутніми у школах, через їхню можливу участь у дистанційному навчанні в українських освітян.

«Про посилені перевірки у Сиротиному вже повідомлялося. Не оминули росіяни і прилеглих дачних садиб. Там вони залишили після себе вибиті вікна і двері, бо в цю пору року, що не дивно, їм майже ніхто не відчинив. А ще – завалені паркани та розмиті дороги, бо пересувалися бойовики по вулицях на важкій техніці», – додали в ОВА.

Нагадаємо, раніше росіяни намагалися знайти проукраїнське населення на окупованій території Запорізької області за допомогою українського мобільного зв’язку.