Росіяни випустили по училищу три ракети з С-300 , виникла масштабна пожежа

Уночі 30 липня росіяни обстріляли з зенітно-ракетних систем С-300 Харків і влучили в 3-поверхову будівлю училища. Близько 4:33 ночі 30 липня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ракети прилетіли в Слобідський район та влучили в будівлю навчального закладу. За його словами, внаслідок влучання центральний корпус знищено, виникла масштабна пожежа.

«По училищу випустили аж три ракети. Ймовірно, С-300. Центральний корпус знищений, пожежа була велика, але наші рятувальники впорались», – повідомив Терехов.

Фото Ігоря Терехова

У ДСНС розповіли, що пожежу гасили понад 100 рятувальників та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Також відомо, що ще один удар був у районі Холодної гори. Ракети вдарили в землю. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), російські окупаційні війська можуть створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.