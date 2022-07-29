Росіяни наразі зосередиться на Бахмуті й готуються відновити наступ на Харків

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські окупаційні війська можуть створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова. Про це йдеться у звіті ISW.

Повідомляється, що російські військові сили також можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки, щоб зменшити удари українських військ по Донецьку та його околицях.

Окрім того, військові РФ зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області.

«Російські сили намагаються зберегти свої наземні шляхи через річку Дніпро, що з'єднують місто Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області», – додали в ISW.

Американські аналітики також повідомили, що російські сили на Донеччині, ймовірно, намагаються отримати вигоду з нещодавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. При цьому вони можуть послабити спроби взяти Сіверськ.

Як повідомляв очільник ОВА Олег Синєгубов, наразі близько 30% Харківської області наразі перебуває під окупацією російських військ. Водночас вільні населені пункти потерпають від постійних обстрілів.

Увечері 28 липня Генштаб інформував, що на Харківському напрямку ворог не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах низки населених пунктів, завдав ракетних ударів по Харкову та селищу Кочеток. Також росіяни задіяли авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотниками вели повітряну розвідку в районах низки інших населених пунктів.

Зранку 29 липня російсько-окупаційні війська обстріляли центр Харкова. Під удар потрапили житловий будинок і приміщенню вищого навчального закладу.