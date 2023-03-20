На окупованій території Херсонської області загарбники погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі за відсутність російських паспортів, повідомив у ранковому зведенні в понеділок, 20 березня, Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що на окупованій території Запорізької області загарбники припинили платити зарплати людям без російських паспортів.

В лютому стало відомо, що загарбники вилучають в жителів окупованих територій українські паспорти і після цього використовують їх для диверсійних цілей або інших спецоперацій проти України.

Крім того, окупанти ставлять у російські паспорти жителів окупованих територій особливу відмітку.