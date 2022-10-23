За попередніми даними екстрених служб, в автомобілі, або поруч із ним, спрацював саморобний вибуховий пристрій

Російські окупанти повідомляють про вибух у Херсоні та заявляють про замах на колаборанта Олега Тютюрая. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Наразі про стан самого Тютюрая не повідомляють.

Так званий «міністр охорони здоров'я Херсонської області» Вадим Ільмієв повідомив російському Інтерфаксу, що «внаслідок теракту на вулиці Чорноморській у Херсоні загинув чоловік 1972 року народження». Ще троє людей, за його словами, отримали поранення.

За попередніми даними екстрених служб, в автомобілі, або поруч із ним, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Херсонське видання «Мост» із посиланням на російські ЗМІ повідомило, що вибух у Херсоні – результат замаху на колаборанта, «начальника місцевого СІЗО» Олега Тютюрая.

На опублікованих фото видно бетонний стовп із арматурою, розламаний навпіл внаслідок вибуху. Ймовірно, вибухівка була закладна у стовпі або була прикріплена до нього.

Олег Тютюрай – уродженець Миколаївської області. До повномасштабного вторгнення Росії працював у Північній виправній колонії №90 у Херсоні на посаді помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації.

За інформацією в базі зрадників Evocation, співпрацюючи з росіянами Тютюрай займався зачистками в місцях, де ще залишилися люди з проукраїнськими настроями.