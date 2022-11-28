Анатолія й Олександра Прокопчуків знайшли вбитими 26 листопада – через чотири дні після викраденя

В лісі під окупованою росіянами Новою Каховкою на лівобережній Херсонщині знайшли вбитими батька й сина, Анатолія і Олександра Прокопчуків. Незадовго до цього, 22 листопада, їх викрали російські військові.

Тіла батька й сина знайшли 26 листопада, але відомо про це стало лише зараз, пише «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на друзів убитих. Відомо, що Анатолій Прокопчук був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської.

Одразу ж після зникнення батька й сина рідні і друзі розмістили в соцмережах оголошення про їхній розшук. В ньому йшлося, що близько 19:00 22 листопада Анатолія і Олександра Прокопчуків, які працювали у своєму гаражі, російські військові вивезли у напрямку сусіднього села Райське на автівці їхнього друга – сріблястому Honda Odyssey. Що хотіли від Прокопчуків російські окупанти – невідомо.

«27 листопада їхні рідні нам повідомили, що Анатолія і Сашка напередодні знайшли розстріляними в лісі під містом. Машина зникла», – розповіли друзі вбитих.

Анатолій Прокопчук, 1970 року народження, був батьком сімох дітей – доньки і шістьох синів, в тому числі одного неповнолітнього. Його загиблому сину Олександру було 19 років.

Вбитих поховають 29 листопада.