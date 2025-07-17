Ольга Франко у 1920-х роках

Галичанин Іван Франко одружився з Ольгою Хоружинською, родом з Полтавщини, з якою вони познайомилися у Києві. Попри радше холодний розрахунок, аніж палку пристрасть, подружжя прожило разом до кінця життя та виховало чотирьох дітей. Сьогодні, 17 липня, у день пам’яті Ольги Франко (Хоружинської) про неї детальніше розповіли на сторінці Дому Франка.

Ольга Хоружинська народилася 10 квітня 1864 року в селі Бірки на Полтавщині у дворянській родині. Вона рано осиротіла, закінчила Харківський інститут шляхетних дівчат, де їх навчали «салонних наук» – рукоділля, танців, музики та французької мови.

Ольга Хоружинська (праворуч) з сестрою Олександрою (Київ, 1885)

На вищих жіночих курсах у Києві потрапила в українофільське середовище, відвідувала Шевченківські вечори. Там же і познайомилася з Іваном Франком. Через пів року після знайомства, 4 вересня 1885 року, Іван запропонував Ользі одружитися – пропозиція надійшла листом. Тоді Київ і Львів були у різних імперіях – Російській та Австро-Угорській – тож, погоджуючись на цю пропозицію, Ольга фактично виїжджала за кордон.

«Хоча вона не відчувала до нього любовної прихильності, ця пропозиція її зацікавила. Весілля відбулося 4 травня 1886 року в церкві при Колегії Павла Ґалаґана в Києві, й того ж дня вони відбули до Львова», – розповідають на сторінці Дому Франка.

Іван та Ольга Франки в день одруження (фото 4 травня 1886 року у київському фотосалоні Висоцького)

У Львові сім’я жила в орендованих квартирах, власний дім на Софіївці збудувала у 1902 році. Чотирьох дітей – Андрія, Тараса, Петра і Ганну – Ольга виховувала з любов’ю і повагою, без фізичних покарань, заохочувала їх до творчих та спортивних занять.

Іван та Ольга Франки зі своїми дітьми на порозі вілли, 1904 рік

Окрім хатніх обов’язків, Ольга допомагала чоловікові й з роботою: була офіційною замовницею видань, підтримувала Русько-українську радикальну партію, брала участь у «Клубі русинок», перевозила на Наддніпрянщину нелегальну літературу навіть тоді, коли її психічне здоров’я погіршилося. Це було спадковим.

«Ольга часто зазнавала нападів тривоги та навіть ставала агресивною до близьких. Кілька разів її лікували у психіатричній лікарні Кульпаркова, проте це не полегшувало стану. Особливо важко Ольга переживала хворобу та смерть старшого сина Андрія, який страждав на епілепсію і помер у 25 років. Ця втрата глибоко погіршила її душевний стан і залишилася незагойною раною», – розповідають у музеї.

Коли помер Іван Франко, Ольга саме перебувала у лікарні. Згодом вона сама жила у віллі на Софіївці, часом її навідували онуки. Навіть, коли в їхній садибі 1940-го року відкрили музей імені її чоловіка, вона жила там же, на другому поверсі.

Паспорт Ольги Франко (фото не пізніше 1928 р.)

Коли 1941 року радянські спецслужби забрали невідомо куди сина Петра, Ольга Франко померла за кілька днів після цього – 17 липня 1941 року. Про долю Петра Франка зняли фільм, детальніше про нього ZAXID.NET писав тут. Ольгу Франко поховали неподалік від могили чоловіка, однак її пам’ятник дуже скромний.