Росіяни симулювали здачу в полон та відкрили вогонь по бійцях ЗСУ

У Луганській області російський підрозділ симулював здачу у полон та відкрив вогонь по українських військових. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

18 листопада у соцмережах з’явилося нове відео, на якому українські військові проводили процедуру взяття у полон російських окупантів. Під час процедури з-за будинку вистрибнув озброєний російський солдат і першим відкрив вогонь, що видно на відео. Подібні дії були розцінені як симуляція здачі у полон, і українськими бійцями було відкрито вогонь у відповідь та ліквідовано російський підрозділ.

Після цього російські пропагандисти почали поширювати відео, заявляючи про нібито «розстріл російських полонених». Натомість Дмитро Лубіенць наголосив, шо по суті росіяни самі скоїли воєнний злочин.

«Брехлива фіктивна здача в полон є воєнним злочином. Можна зробити висновок, що скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь на ураження військових Збройних Сил України», – розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Він зауважив, що в такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненими, а є такими, що ведуть бій.

«Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства – повинні бути покараними», – заявив омбудсмен.

За його словами, єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації. На думку омбудсмена, не дивно, що такі «вкиди»зі звинуваченнями відбуваються на фоні звільнення Херсону і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля.