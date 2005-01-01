ООН припиняє гуманітарну допомогу жителям Донбасу

Рішення пов'язане з відсутністю фінансування

Всесвітня продовольча програма (WFP) ООН припиняє свою роботу на Донбасі. Про це повідомив міжнародний аналітик і колишній спікер спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків в ефірі BBC, інформує «112 Україна».

«Мені повідомили кілька годин тому, що Всесвітня продовольча програма припиняє свою допомогу на сході України. Це єдина країна в Європі, яка отримує продовольчу допомогу», – сказав він.

При цьому він додав, що рішення пов'язане з відсутністю фінансування.

«Дипломатичний інструментарій вичерпаний, і творчі підходи не пропонуються у кризі на сході України. Потрібно, щоб сторони виконували угоди, наприклад зобов'язання щодо заборони мін тощо», – зазначив він.

Зазначимо, що з листопада 2014 року до червня 2017-го року програма надала продовольчу допомогу 970 тис. осіб, котрі перебувають у зоні ескалації конфлікту.

Торік повідомлялося, що для забезпечення гуманітарною допомогою ООН мешканців в Україні, які проживають у зоні конфлікту, необхідно виділити 187 млн доларів.

Всесвітня продовольча програма є структурним підрозділом Організації Об'єднаних Націй та найбільшою в світі гуманітарною організацією.