Це не лише святковий оберіг, а й гарний елемент декору для Різдва

Дідух – невід’ємна частина українського Святвечора. Цей сніп пшениці символізує добробут, щастя та родинний затишок, а раніше вважався місцем перебування духів предків. Традиційно його заносили до хати на Святвечір або протягом різдвяних свят і берегли, щоб забезпечити добрий урожай наступного року. Як його можна зробити дідух самостійно, пояснюють «Вікна».

Для виготовлення дідуха потрібні: ножиці, лляна мотузка, китиці пшениці та жита, атласна стрічка.

Покроковий процес створення:

Зв’яжіть по 7 колосків у маленькі китички. Для пишного дідуха знадобиться 12 або більше китичок. З’єднайте кілька китичок для верхівки, формуючи шари, які нагадують сходинки. Обмотайте ниткою та переверніть дідух догори ногами, щоб колоски утворили об’ємний вигляд. Вирівняйте колоски по довжині для акуратної ніжки. Прикрасьте атласною стрічкою, сухоцвітами та маковими голівками.

Сьогодні дідухи роблять не лише скромними, як колись, а й пишними, з різними декоративними елементами. Це не лише святковий оберіг, а й гарний елемент декору для Різдва.