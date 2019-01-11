Парламент Македонії проголосував за нову назву країни

Влада має намір змінити назву країни для вступу в ЄС та НАТО

Конституційна більшість, 81 з 120 депутатів македонського парламенту, проголосували за поправки до конституції, необхідні для перейменування країни на Північну Республіку Македонія.

Як пише «Європейська правда», поправки передбачають зміну назви країни, а також закріплюють відсутність претензій до суверенітету та території сусідніх держав, збереження ідентичності македонського народу та обов’язки держави щодо підтримки діаспори.

Тепер документ має підписати президент Македонії Георге Іванов.

Підтримка парламенту щодо перейменування країни є важливою умовою для реалізації угоди Греції і Македонії, про яку в червні домовилися прем'єр-міністри Македонії та Греції Зоран Заев і Алексіс Ціпрас.

Угода була підписана лідерами двох країн 17 червня 2018 року. За угодою, Македонія отримає нову назву «Північна Республіка Македонія». В обмін на перейменування влада Греції пообіцяла, що не буде блокувати спроби Македонії приєднатися до НАТО і Євросоюзу, пише theБабель.

До слова, у жовтні минулого року питання про зміну назви країни винесли на загальнонаціональний референдум, який згодом було визнано таким, що не відбувся.