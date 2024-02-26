Голова Конституційного суду Угорщини Тамаш Шуйок став новим президентом країни

Парламент Угорщини на своєму засіданні у понеділок, 26 лютого, обрав нового президента країни. Ним став кандидат від керівної коаліції «Фідес – Угорський громадянський союз» 68-річний Тамаш Шуйок, інформує угорський незалежний сайт Telex.

Як повідомляється, за кандидатуру очільника Конституційного суду проголосували 134 депутати, ще п'ять – були проти.

Кандидати від позиційних партій не набрали достатньої кількості підписів на підтримку, щоб їхні імена розмістили в бюлетенях для голосування.

Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер. Шуйок замінить Каталін Новак, яка на початку лютого подала у відставку після скандалу, що розгорівся на тлі її помилування звинувачуваного у покриванні педофілії у дитячому будинку.

Додамо, що президент в Угорщині виконує переважно церемоніальні функції, тоді як основна влада в країні належить уряду, особливо прем'єр-міністру, яким на сьогодні є Віктор Орбан. Згідно з чинним законодавством президент є главою держави, який символізує єдність нації, здійснює управління державою і слідкує за виконанням демократичних норм державними органами. Президент має певні повноваження та обов'язки, частина яких може бути реалізована лише за підтримки уряду. Він обирається таємним голосуванням у парламенті на п'ять років і не може обіймати цю виборну посаду понад два терміни поспіль.

Тамаш Шуйок. Що відомо?

Тамаш Шуйок народився 1956 року. За освітою він юрист. Працював юрисконсультом, адвокатом, був почесним консулом в Австрії з 2000 до 2014 року, перш ніж стати членом Конституційного суду країни. У 2016-му році він очолив Конституційний суд Угорщини.