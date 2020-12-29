«Якщо зараз поліцію не поставити на місце – будуть проблеми».

Фракцією «Голосу» у Верховній Раді керуватиме 31-річний Ярослав Железняк

Новим головою фракції «Голос» у Верховній Раді став 31-річний Ярослав Железняк, який також обіймає посаду першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він замінив на цій посаді 51-річного Сергія Рахманіна.

«Новий рік починаю з нових викликів. Щойно колеги з "Голосу" обрали мене новим головою нашої фракції, а Романа Костенка заступником. Тепер в наступному році планую працювати так, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії Верховної Ради, але й найефективнішим для нашої команди», – розповів Железняк увечері в понеділок, 28 грудня.

Повноваження нового голови парламентської фракції «Голосу» набудуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як пояснили у «Голосі», Фракція ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна.

«Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей. У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією», – сказав Сергій Рахманін, який також є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Хто такий Ярослав Железняк

Ярослав Железняк народився 20 жовтня 1989 року в Маріуполі Донецької області. У 2009 році навчався в Інституті права Верховної Ради України. В 2013 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Міжнародний бізнес», магістр. Працював у юридичних і консалтингових компаніях, також викладає в Київській школі економіки.

У статусі народного депутата Железняк вперше потрапив до парламенту в 2019 році. Однак до цього працював помічником народних депутатів. Так, у 8 скликанні Верховної Ради він був помічником-консультантом на громадських засадах народної депутатки від «Самопомочі» Вікторії Пташник, у 6 скликанні виконував аналогічну роль в нардепа від Партії Регіонів Олексія Плотнікова.

З 2015 року працював радником з питань уряду та парламентських відносин міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса.