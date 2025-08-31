Парубій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону

Ексголова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій за пів року до вбивства просив надати йому державну охорону. Про це у суботу, 30 серпня, повідомив нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

«Ми будемо з цим обовʼязково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози», – заявив він.

Колишній народний депутат Микола Величкович розповів, що Парубій під час виконання обов’язків голови Ради погодився на охорону лише після першого замаху, коли йому під ноги кинули бойову гранату. За словами Величковича, Парубій був у російському «списку на розстріл» ще з 2014 року, а з 2022 року офіційно перебував у переліку на ліквідацію.

В Управлінні державної охорони не підтвердили, але і не спростували факт звернення Андрія Парубія щодо охорони. Там лише пояснили, що виконують завдання виключно у межах чинного законодавства. Парубій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону. Згідно з законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», її надають:

голові Верховної Ради України;

прем’єр-міністру України;

голові Конституційного суду України;

голові Верховного суду;

першому заступнику голови Верховної Ради України;

першому віце-прем’єрміністру України;

міністру закордонних справ України;

генеральному прокурору;

міністру оборони України;

заступнику голови Верховної Ради України.

«Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них», – наголосили в управлінні.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Судячи з оприлюднених відео з місця вбивства, замаскований під курʼєра доставки чоловік вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов впритул ззаду до Андрія Парубія, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього та побіг назад.

Серед версій вбивства, які розглядають слідчі, є і російський слід.