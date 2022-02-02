Одна людина загинула і одна отримала поранення внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою у Дніпрі

Вранці в середу, 2 лютого, у Дніпрі потрапив у ДТП мікроавтобус, який рухався за міським маршрутом №4. Внаслідок аварії один пасажир маршрутки загинув, а ще один отримав травми.

За інформацією поліції, ДТП сталася о 8:00 на вулиці Передовій. Мікроавтобус Mercedes Sprinter, який рухався за маршрутом № 4, зіткнувся з тягачем DAF з напівпричепом.

«За попередньою інформацією відомо, що на прямій ділянці дороги задню частину мікроавтобуса винесло на смугу зустрічного руху, внаслідок чого відбулось зіткнення з фурою», – сказано в повідомленні поліції.

Внаслідок аварії загинув 49-річний пасажир автобуса. Ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

«Зараз поліція встановлює всі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)», – додали правоохоронці.