Вранці у п’ятницю, 23 липня, на перегоні «Львів – Персенківка» потяг на смерть переїхав чоловіка. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА. Як вказано у повідомленні, приблизно о 05:00 на третьому кілометрі перегону «Львів-Персенківка» поїзд №136 сполученням «Білгород–Дністровський - Чернівці» у складі 16 вагонів смертельно травмував чоловіка. Наразі невідомий вік та особа загиблого. Обставини події встановлюватимуть правоохронці.

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