Патрульні затримали 40-річного чоловіка, який у Львові запускав дрон
Порушника вже допитують працівники СБУ
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Львівські патрульні поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який запускав над гаражним кооперативом дрон. Порушника затримали на вул. Кульпарківській, повідомила поліція у четвер, 12 травня.
Напередодні, у середу, львівські патрульні отримали виклик від небайдужого львів'янина, який помітив дрон над гаражами на вул. Кульпарківській. Коли поліцейські приїхали на виклик, то чоловік вже втратив дрон з поля зору.
Однак під час розмови з охоронцем кооперативу, патрульні почули характерний звук дрона. Вони також зняли політ апарату на відео.
Поліцейські знайшли порушника, який запустив дрон. 40-річний чоловік стояв на даху одного з гаражів. Його було одразу ж затримано. Чоловіка разом із дроном передали працівниками Служби безпеки України.
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