Поліцейські зняли на відео дрон, який літав над одним із гаражних кооперативів у Львові

Львівські патрульні поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який запускав над гаражним кооперативом дрон. Порушника затримали на вул. Кульпарківській, повідомила поліція у четвер, 12 травня.

Напередодні, у середу, львівські патрульні отримали виклик від небайдужого львів'янина, який помітив дрон над гаражами на вул. Кульпарківській. Коли поліцейські приїхали на виклик, то чоловік вже втратив дрон з поля зору.

Однак під час розмови з охоронцем кооперативу, патрульні почули характерний звук дрона. Вони також зняли політ апарату на відео.

Поліцейські знайшли порушника, який запустив дрон. 40-річний чоловік стояв на даху одного з гаражів. Його було одразу ж затримано. Чоловіка разом із дроном передали працівниками Служби безпеки України.

До слова, в Україні діє заборона проведення польотів безпілотних літальних апаратів та легких літаків. У час воєнного стану такі дії вважаються шпигунством та передбачають кримінальну відповідальність. Використовувати дрони можна лише з дозволу СБУ.