Пекельний двіж від Cosmolot

У першому відео обличчя російської пропаганди – Вова Солов’їний помьот, Діма Ядєрний попіл та Оля Полуніца – чекають своєї черги біля воріт пекла. Рашистів настільки багато, що Cosmolot залюбки поступається своїм котлом на заклик чорта. Адже пекло – тільки рашистам!

У рамках кампанії створена інтерактивна благодійна платформа «Додай рашистам жару». Охочі можуть донатити на потреби ЗСУ, розпалюючи вогнище під пекельним котлом, призначеним для рашистів. Усі кошти зараховуються у фонд «Повернись живим».

Українці можуть вибрати, чим запалюватимуть вогонь: донат 50 грн. за сірники або 100 грн. за запальничку. Також є змога закинути у вогонь каністру палива за донат у 200 грн. або Бандера-смузі, задонативши 500 грн.

Платформа «Додай рашистам жару» продовжує благодійну ініціативу Cosmolot «Палімо вату разом». Бренд запустив цей проєкт у травні, презентувавши інтерактивний сайт, де українці можуть вибрати обладнання для ЗСУ та задонатити на нього.

Додаємо рашистам жару, донатимо на ЗСУ та збираємо бонуси разом з Cosmolot!

Підігріти котел можна за посиланням: https://peklo.cosmolot.ua