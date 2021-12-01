У Харківській області сильний вітер повалив дерево, яке впало на 71-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці, повідомив 1 грудня департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації.

Інцидент стався близько 10:30 у вівторок, 30 листопада, у селі Новий Бурлук, що в Печенізькому районі. Дерево впало в одному з дворів.

На місце події викликали поліцію і медиків. Проте лікарі лише констатували смерть.

Додамо, що складні погодні умови у Харківській області були і 29 листопада, тоді вітер також повалив багато дерев.