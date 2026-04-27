Городоцький районний суд Хмельницької області визнав винною у дрібному хуліганстві пенсіонерку Марію Яблучанську, яка закидала землею камеру відеоспостереження сусідки. За скоєне жінці призначили 51 грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 15 квітня, інцидент стався 20 березня 2026 року на вулиці Лесі Українки в Городку. За даними слідства, близько 20:14 місцева жителька закидала грудками землі камеру відеоспостереження, встановлену на стіні літньої кухні сусідки.

У суді Марія Яблучанська пояснила, що камера вночі світить на її подвір’я та заважає їй і собаці, який через це постійно гавкає і не дає спати. Також вона зазначила, що між нею та сусідкою тривалий час триває конфлікт.

Суддя Сергій Шинкоренко визнав пенсіонерку винною за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та призначив їй штраф у розмірі 51 грн. Окрім цього, вона має сплатити 665 грн судового збору.