Пентагон запустив інтернет-сайт, на якому можна відслідковувати американську зброю та обладнання, які надаються Україні. Про це 19 березня повідомило видання The Hill.

Новий сайт запущено у координації з офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку.

У заяві інспектора Пентагону зазначається, що сайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Як зазначив у своїй заяві заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч, сайт є «зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні».

На сайті також розміщені інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомоги Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році – 113,4 млрд доларів, а також детальна інформація про наглядові проекти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Діана Шоу, виконувачка обов'язків генерального інспектора Державного департаменту США, заявила, що нагляд за Україною є нашим пріоритетом номер один, привітавши новий веб-сайт як новий інструмент, який допоможе інформувати американських платників податків.