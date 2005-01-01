Пентагон включив Росію і Китай до переліку головних загроз нацбезпеці США

Будівля Пентагону

Міністерство оборони США включило Росію і Китай до переліку головних загроз США. Про це йдеться в оприлюдненій в п'ятницю, 19 січня, Національній оборонній стратегії США, інформує Reuters.

Як повідомляється, документом вперше з 2014 року встановлюються пріоритети Міністерства оборони США, які будуть відображені в запитах на оборонні витрати.

Згідно з новою стратегією, головною проблемою для національної безпеки США є стратегічне суперництво між країнами, а не ісламістські терористичні угруповання.

«Ми зіштовхуємося зі зростаючими загрозами з боку ревізіоністських держав, що прагнуть до зміни статусу-кво. Це Китай і Росія, країни, які хочуть підлаштувати світ під свої авторитарні моделі», – сказав міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Серед іншого, в документі однією і загроз нацбезпеці вказана Північна Корея. Пентагон вважає за необхідне протистояти Пхеньяну, який крім своєї ядерної зброї підготував арсенал біологічних, хімічних і звичайних озброєнь.

До слова, в опублікованій Білим домом напередодні оновленій стратегії нацбезпеки Китай і Росія названі конкурентами США, які прагнуть кинути виклик Вашингтону і підірвати його безпеку і процвітання.