Пентагон не наказував припиняти кібероперації проти Росії

Пентагон спростував інформацію про нібито припинення кібероперацій проти Росії за наказом міністра оборони Піта Гесета, яку напередодні поширила низка ЗМІ. Про це у вівторок, 4 березня, повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника міністерства.

За словами співрозмовника видання, Піт Гесет не віддавав жодних наказів та розпоряджень щодо припинення кібероперацій спрямованих на зловмисні дії Росії.

Першим про наказ Пентагона Кіберкомандуванню США (US Cyber Command) припинити кібератаки проти Росії повідомило видання The Record. Припускалось, що таким чином США планують заохотити Росію до мирних переговорів. Згодом цю інформацію почали поширювати інші американські ЗМІ. Це повідомлення викликало обурення серед демократів. Зокрема, Дональда Трампа звинуватили у тому, що він надає Росії право здійснювати кібератаки на американську критичну інфраструктуру. Однак, співрозмовник Bloomberg запевнив, що для Піта Гесета безпека американських військових – найбільший пріоритет.

У США за ведення військових кібероперації відповідає підрозділ Пентагону US Cyber Command. Він налічує 135 команд, які проводять як наступальні, так і оборонні операції.