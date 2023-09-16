Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. До цього з портів виходили судна, що були заблоковані через війну, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як розповів він у суботу, 16 вересня, Балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT зайшли до порту Чорноморськ, де мають завантажити 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки й Азії. Судна ходять під прапором Палау, а їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту й України, повідомив міністр.

Раніше цим коридором користувалися судна, які стояли в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» на момент початку повномасштабного вторгнення Росії та не могли з них вийти. Від 15 серпня тимчасовим коридором уже скористалися пʼять суден.

Україна оголосила про тимчасові морські гуманітарні коридори в серпні, після того, як 17 липня припинила діяти зернова угода. В рамках цієї угоди кораблі могли потрапляти до трьох вищезгаданих українських портів, пройшовши перед цим перевірку, яку проводили, в тому числі, й росіяни.

На початку вересня стало відомо, що небо над Чорним морем патрулюють літаки військово-повітряних сил Великої Британії. Їхня мета – стримати Росію від можливих атак на ці кораблі. Водночас Україна повідомляє капітанам суден про те, що на всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо капітани або власники розуміють ризики – їм дозволяють проходити.