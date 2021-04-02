Комерційна вакцинація препаратом виробництва Pfizer-BioNTech наразі неможлива, оскільки кожна доза перебуває на обліку, а країни зараз обмежують експорт вакцин. Про це в коментарі «Укрінформу», розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«Вакцина Pfizer відсутня в продажу взагалі, вона йде лише під державні контракти. Я не чув, щоб десь в Німеччині, або в Ізраїлі пограбували склад зберігання вакцин Pfizer. Країни обмежують експорт: ЄС заборонив експорт вакцини, Індія, Китай так само обмежує експорт, США від початку обмежували експорт», – сказав Лапій.

Він додав, що вакцина Pfizer поставляється в шестидозних флаконах, і неможливо якимось чином забезпечити провезення через кордони навіть невикористаних доз.

«Це шестидозний флакон, для отримання дози потрібно прийти на пункт щеплення. В Ізраїлі, в США не такий рівень корупції, як в Україні. Мені важко уявити, що можна прийти на пункт щеплення і за якусь суму вам цю вакцину віддадуть. На кого її спишуть, як її перевозити? Ізраїль, наприклад, має 0 розлив-втрат вакцини. І кожна доза - на обліку і звіряється. Скільки потрібно доз привезти в Україну — 10, 20 флаконів? Так стане ж відомо, що їх десь не використали», – зауважив лікар.

Наразі в Україні вакцинують препаратом CoviShield. Він розроблений Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Фактично CoviShield – це та сама «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає Serum Institute India. В Україні препарат зареєстрували для екстреного використання.

При цьому 26 березня в МЗС України підтвердили, що Індія призупинила експорт вакцин, зокрема й до України. Причину такого рішення у відомстві називати відмовилися, але раніше Reuters і BBC з посиланням на джерела говорили, що це пов'язано з нестачею вакцин у самій Індії.

Також 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Згідно з законодавством, препарат ще має пройти в Україні лабораторний контроль, який може зайняти до 10 днів.