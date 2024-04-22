Приміщення складається з трьох кімнат і розміщене на першому поверсі адмінбудівлі

На Закарпатті з аукціону, організованому регіональним відділенням Фонду держмайна України, продали офіс Пенсійного фонду України. За близько 100 м2 приміщення в Іршаві ТОВ «Соф авто» запропонувало 1,6 млн грн, що у 26 разів перевищило стартову ціну торгів.

За актив, що розташований на вул. Карпатської Січі, 29 в Іршаві, змагалися 11 учасників. Вбудовані нежитлові приміщення площею 99,6 м2 продавали зі стартовою ціною 61,5 тис. грн. За підсумками трьох раундів аукціону перемогло ТОВ «Соф авто», яке запропонувало за лот 1,6 млн грн. Таким чином, квадратний метр колишнього офісу Пенсійного фонду обійшовся новому власнику у понад 16 тис. грн.

Приміщення складається з трьох кімнат і розміщене на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу. Офіс – у задовільному стані та обладнаний автономним опаленням, а також централізованих водопостачанням і водовідведенням.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Соф авто» зареєстроване в Іршаві в лютому 2022 року. Розмір статутного капіталу – 500 тис. грн. Підприємство займається обслуговуванням автотранспортних засобів, вирощуванням агрокультур і торгівлею сільськогосподарською сировиною, пальним та напівфабрикатами. Засновником підприємства є Юрій Блищак.