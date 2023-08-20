Фанат на підтримку України перервав фінал жіночого ЧС-2023

Вболівальник у футболці на підтримку України вибіг на поле під час фіналу жіночого чемпіонату світу, який проходить у суботу, 20 серпня, між збірними Іспанії та Англії. Про це у неділю, 20 серпня, повідомляє DW Sports.

Як повідомляється, інцидент відбувся на 26-й хвилині поєдинку, який проходить у Сіднеї, на стадіоні Австралія. На поле вибіг чоловік, одягнутий у футболку з двома закликами: «Зупиніть путлера» (спереду) та «Вільна Україна» (зі спини). Організатори матчу були змушені його призупинити.

Вболівальник після того, як потрапив на поле, намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп, але був затриманий стюардами та виведений за межі поля.

Путлєр – складений із прізвищ президента РФ Владіміра Путіна та німецького райхсканцлера Адольфа Гітлера неологізм. Російська опозиція і українська преса почали використовувати слово ще до повномасштабного російського вторгнення до України. Поступово термін став популярним і на Заході.