Під час фіналу жіночого ЧС на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України
Чоловік вибіг на поле у футболці з написами «Зупиніть путлєра» і «Вільна Україна»
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Вболівальник у футболці на підтримку України вибіг на поле під час фіналу жіночого чемпіонату світу, який проходить у суботу, 20 серпня, між збірними Іспанії та Англії. Про це у неділю, 20 серпня, повідомляє DW Sports.
Як повідомляється, інцидент відбувся на 26-й хвилині поєдинку, який проходить у Сіднеї, на стадіоні Австралія. На поле вибіг чоловік, одягнутий у футболку з двома закликами: «Зупиніть путлера» (спереду) та «Вільна Україна» (зі спини). Організатори матчу були змушені його призупинити.
Вболівальник після того, як потрапив на поле, намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп, але був затриманий стюардами та виведений за межі поля.
Путлєр – складений із прізвищ президента РФ Владіміра Путіна та німецького райхсканцлера Адольфа Гітлера неологізм. Російська опозиція і українська преса почали використовувати слово ще до повномасштабного російського вторгнення до України. Поступово термін став популярним і на Заході.