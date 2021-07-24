Чоловіка засипало восьмиметровим шаром ґрунту

У Хустському районі під час копання колодязя загинув 43-річний чоловік: його засипало восьмиметровим шаром ґрунту. Рятувальники дістали тіло з-під завалу.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, трагічний випадок стався у суботу, 24 липня, близько 12:50 у селі Карповтлаш Хустського району. За даними служби порятунку, коли чоловік копав колодязь, відбувся обвал породи і його засипало восьмиметровим шаром ґрунту. Щоб дістати тіло з-під завалів, рятувальникам довелося залучати до роботи екскаватор.

«Близько 14:25 рятувальники дістали тіло чоловіка з-під восьмиметрового завалу. Загиблим виявився місцевий житель 1978 року народження», – уточнюється у повідомленні прес-служби ДСНС.

Поліція з’ясовує обставини трагічного випадку. Ведеться слідство.