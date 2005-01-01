Під час недільного півмарафону рух вулицями Львова не відновлюватимуть до кінця естафет

У неділю, 10 червня, о 8 годині ранку, від Оперного театру стартує «Molokiya Lviv Half Marathon», участь в якому візьмуть кілька тисяч атлетів із 20 країн світу. Приготування до спортивного заходу триватимуть ще зі суботи, вони передбачають обмеження руху громадського транспорту в місті. Тоді весь день перекритою буде частина проспекту Свободи.

Тим часом у неділю, з 7 до 11 години, рух обмежать на майже 50 вулицях. Однак цього року їх не відкриватимуть поступово. Про це ZAXID.NET повідомив командир взводу патрульної поліції Василь Закала.

«Фактично, перекритим буде увесь центр. Там, де влаштовуватимуть дитячий старт і забіг на 2 кілометри, закритими вулиці будуть на годину довше, тобто до 12-ої. Ще одна важлива деталь: минулого року ми поступово відкривали ті ділянки, на яких завершувалися змагання, проте це призводило до перенавантаження, тому цього року не будемо відкривати їх до кінця естафет», ‒ пояснює Василь Закала.

Зазначимо, що шлях спортсменів пролягатиме через центр до Погулянки, далі зверне назад та вулицями Вітовського й Сахарова дістанеться до Коновальця. Наприкінці марафон повернеться до центру через Замарстинівську, Лисенка та знову фінішує поблизу львівської Опери. Щодо руху громадського транспорту, то до обіду своїми маршрутами не курсуватимуть трамваї № 1, №2, №6 та №7. Під час «Molokiya Lviv Half Marathon» зміниться і більшість автобусних маршрутів, частина ж почне працювати після забігу.