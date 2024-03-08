На Прикарпатті за побиття поліцейського арештували рецидивіста, який перебував у розшуку. 20-річний чоловік напав на поліцейського під час перевірки документів та зламав щелепу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як вказано у повідомленні, 20-річний чоловік напав на поліцейського під час перевірки документів. Він наніс правоохоронцю декілька ударів кулаком по обличчю, спричинивши перелом щелепи. Правопорушник вже неодноразово судимий та з 2023 року перебував у розшуку.

Уродженцю Дніпропетровщини повідомили про підозру через умисне побиття поліцейського (ч.2 ст.345 ККУ). За клопотанням прокурора суд взяв підозрюваного під варту. За напад на поліцейського йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.