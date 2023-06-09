У п’ятницю, 9 червня, під час поїздки у львівському таксі помер 50-річний пасажир. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

Відомо, що чоловікові стало погано під час поїздки. На вулиці Шолом-Алейхема водій таксі зупинився. 50-річний львів'янин помер ще до приїзду швидкої. Фото із місця події о 19:20 опублікував Telegram-канал ZAXIDWTF.

На опублікованому в Telegram фото видно автомобіль Hyundai Sonata із державним номерним знаком київської реєстрації.

Як зазначили у поліції Львівської області, тіло скерують на експертизу. Наразі невідомо в якому саме таксі їхав львів'янин. На авто відсутні характерні для таксі позначки.