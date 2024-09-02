Під час пожежі в будинку на Хустщині виявили тіло 61-річної закарпатки
Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці
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Пожежа сталася у селі Липецька Поляна Довжанської громади
Пожежа сталася в одному з житлових будинків на вул. Набережній у селі Липецька Поляна Довжанської громади. У кімнаті рятувальники виявили тіло 61-річної закарпатки.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 2 вересня, вогонь знищив майно та домашні речі на площі 60 м2.
«На пожежі також виявлено тіло жінки. До гасіння залучались дві одиниці техніки від 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Хуста, державного пожежно-рятувального поста с. Довге та штабний автомобіль», – розповіли в ДСНС.
Що стало причиною виникнення пожежі, встановлюють правоохоронці.
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