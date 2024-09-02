Пожежа сталася у селі Липецька Поляна Довжанської громади

Пожежа сталася в одному з житлових будинків на вул. Набережній у селі Липецька Поляна Довжанської громади. У кімнаті рятувальники виявили тіло 61-річної закарпатки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 2 вересня, вогонь знищив майно та домашні речі на площі 60 м2.

«На пожежі також виявлено тіло жінки. До гасіння залучались дві одиниці техніки від 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Хуста, державного пожежно-рятувального поста с. Довге та штабний автомобіль», – розповіли в ДСНС.

Що стало причиною виникнення пожежі, встановлюють правоохоронці.