У тролейбусному управлінні розпочали службове розслідування

У Чернівцях під час руху тролейбуса в салоні впала і тяжко травмувалася пасажирка. На місце інциденту викликали патрульних поліцейських та медиків швидкої допомоги. Про це повідомили в «Чернівці24».

У пресслужбі поліції Буковини розповіли, на ситуація сталася на Соборній площі під час руху громадського транспорту. Ушкодження отримала 70-річна пасажирка. За попередніми даними, медики діагностували в неї перелом стегна та травми голови.

Речник Чернівецького тролейбусного управління Павло Катеринчук в коментарі ZAXID.NET зазначив, що наразі розпочали службове розслідування, щоб встановити, за яких саме обставин впала чернівчанка.

«Ми розслідуватимемо, чи дійсно водій різко почав рух, і жінка не втрималася та впала. Чи, можливо, водій їхав так, як завжди, а пасажирка не трималася за поручні», – додав Павло Катеринчук. Офіційні висновки службової перевірки будуть за кілька тижнів.

Наразі поліцейські також встановлюють причини інциденту. Водночас пасажирам громадського транспорту нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час руху, зокрема, обов’язкове використання поручнів.