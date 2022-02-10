Іллю Романського, португальські рятувальники шукають вже другий день

У вівторок, 8 лютого, під час купання в Атлантичному океані зник 22-річний львів'янин Ілля Романський. Про зникнення артиста балету повідомили на сторінці трупи Royal Russian Ballet, в якій танцює Ілля, а журналісти 24 каналу дізналися, що хлопець – львів'янин.

У вівторок, артисти балету під час свого туру приїхали до португальського міста Порту. Після поселення у готелі, двоє хлопців попри шторм вирішили скупатися в Атлантичному океані.

Першим пішов плавати технік балету Дмитро, а за ним Ілля.

«Як тільки він зайшов у воду, його одразу ж змило великою хвилею. Побачивши це, Діма кинувся на допомогу Іллі, який нерухомо плив на спині. Їх обох стало сильно зносити течією. Діма обхопив Іллю, почав тягнути його до берега і відчайдушно кричати про допомогу. Вони майже допливши до найближчого кам'янистого берега, Діма намагався витягнути Іллю, який втратив свідомість, але вибратися не виходило», – йдеться у повідомленні трупи.

Хлопців накрило ще однією хвилею. Тоді вже до них на човні припливли рятувальники. Першим з води вдалося витягнути Дмитра, його одразу госпіталізували. Іллю не вдалося тоді врятувати, його віднесло течією.

Вже другий день у Порту тривають рятувальні операції. В океані кілька рятувальних човнів шукають хлопця. Добровольці оглядають скелі та берегову лінію.

Ілля Романський навчався у львівському коледжі культури і мистецтв, раніше танцював у балеті «Життя».