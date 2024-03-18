Поліція затримала нападника та повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

40-річний львів’янин вдарив свою матір ножем під час побутового конфлікту. Медики діагностували у жінки проникаючи поранення черевної стінки, що є важким тілесним ушкодженням. Нападника затримала поліція.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, випадок трапився близько 05:00 у неділю, 17 березня у одній з квартир на вул. Івана Богуна (бічна між вулицями Генерала Чупринки та Сахарова). Під час побутового конфлікту 40-річний чоловік вдарив ножем свою 72-річну матір. Медики діагностували у пораненої, зокрема «проникаюче поранення черевної стінки».

Поліція затримала нападника та повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Досудове розслідування триває.